Nuno Cristóvão, treinador do Sporting, considerou que o Sporting. "Foi um excelente jogo de futebol, de propaganda do futebol feminino, ainda por cima apadrinhado por uma grande assistência. Fomos uns justos vencedores. A guarda-redes do Sp. Braga foi adiando o nosso golo. Não há qualquer dúvida no penálti na área do Braga", referiu.Nuno Cristóvão destacou também o apoio de Bruno de Carvalho. "Não achava que ele iria estar no banco, porque o Sporting vai jogar a seguir. Antes do jogo, o presidente teve o cuidado de me perguntar se havia algum problema de estar no banco e eu disse que seria um prazer. Como presidente da SAD tem dado todas as condições para trabalharmos. É um alegria tê-lo ao meu lado no banco e poder oferecer-lhe esta vitória", disse.O treinador garantiu ainda que o Sporting nunca "medo de assumir essa pressão e a candidatura às competições" em que participa. "Estar na frente é uma grande vantagem. Este não era um jogo decisivo, porque ainda faltam oito finais, todas muito difíceis. Resta-nos jogar essas finais para ganhar. Neste momento, temos vantagem direta sobre o Sporting de Braga, mas não podemos dormir à sombra da bananeira."