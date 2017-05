Continuar a ler

"É muito importante para o Sporting e para as pessoas que acreditaram no futebol das mulheres e das raparigas no Sporting 21 anos depois. Isto pode catapultar o Sporting para outros patamares e até outros clubes portugueses podem seguir o exemplo do Sporting. Este título é muito importante [a nível pessoal], sobretudo porque houve muita gente que acreditou em mim e outros que nunca acreditaram que fosse capaz de levar o Sporting onde levei. Todos os triunfos são bons, mas este é especial, porque tenho de agradecer a quem acreditou em mim e na minha equipa de trabalho", acrescentou.



A pensar na Liga dos Campeões



Mas o técnico de 58 anos não escondeu o desejo de levar o Sporting a outros patamares, até a nível internacional. "Depois de deixar o 1.º de Dezembro e de ter sido selecionador nacional, disse que só voltava ao futebol feminino se fosse para formar uma das oito melhores equipas da Europa. Eu sei que isso se constrói paulatinamente e agora vamos esperar pelo que a SAD do Sporting vai decidir para ver se nos podemos aproximar dessas oito melhores equipas. Era importante que conseguíssemos ir à Liga dos Campeões ou pelo menos à pré-eliminatória. É importante que o Sporting defina o que quer fazer no futuro", concluiu.

O título conquistado pelo Sporting logo na época de regresso dos leões ao campeonato nacional feminino tem no técnico Nuno Cristóvão um dos grandes responsáveis. E, depois de garantido o troféu, o treinador não deixou de salientar a qualidade demonstrada pela sua equipa ao longo da temporada, revelando ainda a ambição de fazer mais e melhor no futuro."A nossa equipa tem vindo a fazer jogos de grande qualidade. Hoje, acima de tudo, era importante controlar a ansiedade. Desta equipa de 23 jogadoras, só seis é que tinham sido campeãs nacionais. Era muito importante conseguirmos fazer um golo cedo para tranquilizar a equipa. Até o conseguimos, mas depois até fazermos o segundo estivemos mal. Estavam muito frenéticas e isso é mau. Depois os golos foram aparecendo e acabamos por ser justos vencedores deste jogo e do campeonato", começou por referir Nuno Cristóvão após a goleada (6-1) ao Boavista, no Porto.