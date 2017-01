A 14ª jornada arranca esta sexta-feira no Municipal de Alcobaça (19 horas), com a receção do Burinhos ao campeão nacional, Sporting. O técnico dos leões, Nuno Dias, sublinha as boas prestações que a formação burinhosense costuma ter em casa e, apesar de não jogar no seu pavilhão, alerta para os perigos de deixar o opositor jogar."O encontro vai depender da nossa postura, da forma como nos apresentarmos, do nosso grau de eficácia e de concentração. Não podemos deixar o Burinhosa entrar no jogo, acreditar que pode fazer um bom resultado", disse o treinador, em declarações ao site do Sporting."É uma equipa muito difícil de derrotar em casa. A partida será em Alcobaça, que não é o local onde se sentem melhor, mas isso não faz com que percam o apoio bastante efusivo dos seus adeptos. Vamos poder contar com um opositor motivado que vem de resultados negativos e, como tal, vai querer rectificá-los", rematou.

Autor: Cláudia Marques