"Para chegarmos ao fim, como no ano passado, temos de passar primeiros os adversários desta ronda. Devemos focar-nos numa coisa de cada vez, que é o jogo do Halle Gooik", rematou.



O adversário desta quarta-feira, o espanhol Juan Fuentes, considerou que "esta fase é muito complicada", já que que "todas as equipas têm um nível muito alto". "Chegamos com muita vontade e vamos dar tudo para tentar apresentar um nível o mais alto possível e se conseguirmos fazer a surpresa melhor", referiu o técnico.









"Esperamos um rival muito forte, qe joga em casa. Todos sabemos o potencial que tem. Mas isto é desporto, vamos dar tudo o que pudermos para tentar surpreender o Sporting", prometeu, em relação ao duelo desta quarta-feira com os leões.

"Temos uma equipa nova. No ano passado houve muitos a deixar a equipa e ainda não tivemos muito tempo de trabalho juntos. Queremos abrir com um bom resultado e esperar que possamos fazer uma boa campanha", explicou o treinador dos croatas Robert Grdovic, reconhecendo o favoritismo da formação anfitriã.



Um velho conhecido dos leões, o treinador do Dina Moscovo, Temur Alekberov, regressa a Lisboa depois de no ano passado ter sido afastado nesta fase em Odivelas, quando comandava o Dinamo Moscovo. "As equipas russas quase todos os anos jogam em Lisboa. Este ano temos uma equipa com jogadores muito jovens, a maioria não tem experiência nestes palcos. O principal objetivo é mostrar um bom nível porque estamos a representar a Rússia"", afirmou, explicando que "neste torneio o nível é alto, é preciso experiência e só a vontade não é suficiente".

"Os nossos adversários têm todos qualidade, senão eles não estariam nesta fase. Tanto o Halle Gooik como o Nacional Zagreb ganharam todos os jogos na Ronda Principal. O Dina Moscovo foi 2.º no grupo do campeão Europeu Inter Movistar", acrescentou.O desejo de conquistar a UEFA Futsal Cup é assumido pelo Sporting há alguns anos e até o presidente Bruno de Carvalho sublinha esse desejo. Questionado sobre se esse factor dava pressão, responsabilidade ou desafio à equipa, Nuno Dias foi perentório. "Tudo isso, mas isso para nós é bom. Não vejo como algo negativo ou que nos possa obstruir. Estamos habituados a essa pressão também na nossa Liga. A pressão má é a de perder, a pressão de ganhar é boa."