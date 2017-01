O treinador do Sporting Nuno Dias e o antigo internacional português Pedro Costa, que se estreou esta época como técnico no comando dos japoneses do Nagoya Oceans, estão nomeados para o prémio de melhor do Mundo no ano 2016.Para além dos dois portugueses, são candidatos a este troféu: André Bié (Corinthians Futsal), Cacau (Kairat Almaty), Esquerda (Barateiro Futsal), Fulvio Colini (Pescara), Fernando Ferretti (Magnus Futsal), Kaká (Ugra Yugorsk), José Sánchez (Club Cerro Porteño) e Jesús Velasco (Inter Movistar)Este título é atribuído anualmente pelo site Futsal Planet, que distingue ainda outras categorias da modalidade, nomeadamente de melhor jogador do Planeta, que em 2015 foi ganho por Ricardinho.

Autor: Cláudia Marques