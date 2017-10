Continuar a ler

Esta foi a 200.ª vitória de Nuno Dias em 235 jogos, desde que assumiu o comando do Sporting. "Hoje conseguimos a vitória número 200 e são números importantes. Temos de reforçá-los. Ganhar ao principal rival que, normalmente, chega às zonas de decisão connosco é melhor ainda. Seja Taça de Honra de Lisboa, Taça da Liga, Taça de Portugal, seja o que for. Tudo o que aparecer pela frente é encarado de forma muito séria. Não vamos desvalorizar", realçou o técnico acerca desta estatística.



Loucura no Pavilhão João Rocha com o Sporting-Benfica em futsal

O treinador do Sporting, Nuno Dias, mostrou-se satisfeito após a vitória caseira frente ao Benfica , por 5-2, o que coloca os leões na liderança isolada do campeonato, com cinco vitórias no mesmo número de jogos."O Benfica tem qualidade e aproveitou a qualidade do Robinho para marcar primeiro. Tirou um coelho da cartola e fez um belo golo. Depois disso houve 10 minutos de massacre, houve várias oportunidades, bolas roubadas na zona do Benfica adivinhava-se o empate e assim foi. Pelo que nós fizemos, poderíamos ter chegado ao intervalo com uma vantagem ainda maior do que aquela que foi. Na segunda parte mostrámos toda a nossa superioridade e o resultado espelha isso", analisou o treinador.