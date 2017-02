Continuar a ler

"O que fez a diferença hoje foi a qualidade individual dos atletas do Sporting. Sou um privilegiado por ser treinador de atletas deste nível. O nosso trabalho, as tarefas ofensivas e defensivas, a estratégia delineada, a forma como nos organizámos em campo foi o que nos levou à vitória. Na minha opinião teve tudo a ver com a qualidade individual dos atletas, colocando os interesses coletivos à frente dos individuais", explicou."Este triunfo é importante porque traduziu um titulo e nós vivemos de conquistas. É o culminar de uma fase intermédia da época muito boa. O Sporting perdeu a primeira competição, na Supertaça, numa fase prematura da época, em que tínhamos atletas a voltar do campeonato do Mundo. Mas agora conseguimos um trajeto que tem sido irrepreensível, com o primeiro lugar na liga, sem derrotas. Ainda esta conquista inequívoca e duas passagens na UEFA. Só temos de fazer um balanço muito positivo do que tem sido o nosso trabalho destes meses", finalizou.