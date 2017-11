Continuar a ler

O treinador salientou ainda que "o importante foi ter sido alcançado o principal objetivo, os três pontos" e explicou que a experiência de Gréllo foi a principal causa para os dois golos do Halle-Goik. "Pelo que fez o Sporting merecia um resultado mais gordo. Tivemos mas posse, mais tudo", reafirmou.



Para esta quinta-feira espera um Nacional Zagreb diferente daquele que venceu esta quarta-feira o Dina Moscovo.



"O Nacional assumiu claramente o jogo, o Dina deu bola ao Nacional para jogar. Vou tirar muito pouco daquilo que vi hoje [quarta-feira], pela forma como vamos querer assumir o jogo, acredito que o Nacional vá baixar a primeira linha para tentar explorar o contra-ataque. Vai ser um Sporting a assumir e a pressionar alto", avisou.



De resto, explicou que tem o trabalho de casa bem feito - "Sabemos o que os nossos adversários andam a fazer, não podem fazer nada que nos surpreenda", disse -, mas admitiu que ver o Nacional ao vivo permitiu tirar outras ilações, como o facto de terem outras individualidades para além de André Gomes a ter em conta.





Apesar dos três pontos conquistados, o treinador do Sporting, Nuno Dias, não mostrou o descontentamento por o jogo ter acabado com um resultado pela diferença de um golo (3-2), frente ao Halle-Gooik "O Sporting não merecia ter acabado o jogo a sofrer, merecia um resultadi mais desnivelado. É injusto chegar ao fim com a margem mínima", lamentou o técnico no final da partida com o campeão belga.

Autor: Cláudia Marques