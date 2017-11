Continuar a ler

Os meus jogadores foram extraordinários, muito empenhados, pressionantes, a movimentar, a finalizar, num jogo que pouco contava. Falhámos algumas ocasiões, mas em todos os jogos vamos sempre criar muitas oportunidades e não vamos finalizar todas como pretendemos. Dominámos todos os momentos do jogo e só tenho de estar satisfeito.Não houve qualquer gestão em termos de cinco inicial. Deu para rodar toda a gente e para manter a intensidade. Era importante ter um ritmo alto e não deixar ninguém poupar-se. A única poupança que houve hoje foi o João Matos, porque tem sido o jogador mais utilizado aqui e na seleção, tem muitos minutos. Além de que levou um amarelo na segunda parte e não poderíamos arriscar ficar sem ele na meia-final.[Favoritos para a final-four] O Sporting é vice-campeão da Europa, bicampeão nacional e tem de assumir o favoritismo em todos os jogos em que entra. Vai depender de muitas situações, do local da prova, porque o fator casa é extremamente importante, do sorteio e do momento da época. Agora estamos a viver um excelente momento, mas em abril não sei como estaremos. Ainda falta muito. Vai ser uma 'final four' com muita qualidade.[Bruno de Carvalho] Deu-me os parabéns, sobretudo pela atitude que os jogadores tiveram, num jogo que já não decidia nada. Os jogadores foram de uma entrega fantástica. Deixa-me contente ver este reconhecimento por parte do presidente, mas fico muito orgulhoso por liderar este grupo de jogadores com um caráter fantástico."Temur Alekberov (treinador do Dina Moscovo): "Quero agradecer à organização do Sporting. Estou encantado com a organização e com estes adeptos. É a melhor forma de se promover esta modalidade. Já fui jogar a muitos sítios, mas nunca vi nenhum ambiente como este que se viveu aqui.O Sporting tem uma equipa fortíssima, bem organizada. Tentámos tudo o que podíamos, mas temos jogadores muito novos com pouca experiência. Nesta altura, o clube está a ultrapassar problemas financeiros, tem jogadores jovens e alguns lesionados. Só trazíamos o nosso nome para esta Ronda de Elite.Desejo a maior felicidade ao Sporting. O Sporting tem hipóteses de ganhar a UEFA Futsal Cup, mas as equipas espanholas, como o FC Barcelona e o Inter Movistar, também são muito fortes."