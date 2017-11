Continuar a ler

O técnico leonino admitiu que a maior dificuldade na preparação dos jogos foi recolher informação sobre os adversários: os russos do Dina Moscovo, os croatas do Zagreb e os belgas do Goolk."A grande dificuldade foi recolher informação sobre clubes de ligas que não são tão vistas, mas conseguimos recolher tudo o que pretendíamos", afirmou Nuno Dias.O capitão João Matos garantiu não ter dúvidas de que o Sporting poderá marcar presença na 'final-four' da competição, que reunirá os vencedores de cada um dos quatro grupos da ronda de elite.João Matos mostrou-se convicto de o Sporting "está perto" de conquistar um título europeu de futsal, admitindo que, nas duas finais europeias perdidas, faltou maturidade."Faltou-nos competência e maturidade em momentos decisivos", disse o jogador, garantindo: "Temos plantel e a noção de que podemos lutar até ao fim".João Matos lembrou que antes da ronda de elite, que decorrerá no Pavilhão João Rocha entre 22 e 25 de novembro, o clube tem ainda um jogo para a liga portuguesa, frente ao Fabril do Barreiro, no qual não vai fazer poupanças."Não pode existir a ideia de que temos de jogar com cuidado [por causa dos jogos europeus]. Não podemos pensar em não disputar uma bola. Encaramos cada jogo como uma final", afirmou.Também o presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, considerou que o clube merece um título europeu e destacou a vantagem de jogar em casa."Queremos títulos europeus em todas as modalidades, um título de futsal é algo que já merecemos há muito tempo. Vamos fase a fase. Agora vamos tentar passar esta e depois continuar a sonhar", afirmou.O Sporting, vice-campeão europeu, estreia-se na ronda de elite da UEFA Futsal Cup a 22 de novembro frente aos belgas Goolk, jogando no dia seguinte com os croatas do Zagreb, e a 25 com os russos do Dina Moscovo.Além do Sporting, Portugal está representado na competição pelo Sp.Braga, que irá defrontar os espanhóis do Inter Movistar, campeões em título, os cazaques do Kairat Almaty e os romenos do Deva.