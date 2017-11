Continuar a ler

Não fiquei nada surpreendido [com o Nacional Zagreb]. A surpresa foi o que aconteceu no jogo anterior [com o Dina Moscovo]. Não nos pareceu uma equipa tão forte como hoje. Hoje foi mais igual ao que tínhamos analisado. Tem jogadores com enorme qualidade, mas jogaram contra uma equipa que também tem enorme qualidade.Poderíamos ter chegado ao intervalo com uma vantagem maior. Apesar de a nossa passagem estar resolvida, peço aos adeptos que venham ver o jogo no sábado [frente ao Dina Moscovo], porque os meus jogadores merecem, por todo o percurso que têm tido ao longo destes meses de trabalho.Estamos tão preparados [para a 'final four'] como estávamos no ano passado. No ano passado, fizemos uma campanha extraordinária na Europa. Este ano acho que também estamos muito bem preparados. No entanto, há que esperar pelo sorteio, pelo local da prova, pelo momento da época, que será só em abril. Ainda vamos fazer muitos jogos até lá. A equipa está preparada, mas no ano passado também estava."Robert Grdovic (treinador do Nacional Zagreb): "O Sporting foi um pouco melhor que nós. Jogámos muito bem, mas faltou-nos alguma sorte. Dou os parabéns ao Sporting e desejo que ganhem a UEFA Futsal Cup. No ano passado, quando treinava o Maribor, defrontámos o Inter Movistar e também lhes desejei o mesmo. Acabaram por vencer [frente ao Sporting, na final]."