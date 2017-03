Nuno Fernandes Thomaz esclareceu, em declarações a, o encontro em casa de Eduardo Barroso , em 2011. Na altura, o ex-administrador da Caixa Geral de Depósitos, juntamente com Pedro Madeira Rodrigues, encontrou-se com o cirurgião, numa tentativa de convencê-lo a integrar as listas de Pedro Baltazar tendo em vistas as eleições desse ano - que Godinho Lopes acabaria por vencer."Confirmo que fui recebido de forma simpática e amável pelo Eduardo Barroso e pelo seu filho [n.d.r.: Eduardo Garcia]", começou por dizer Nuno Fernandes Thomaz, que preferiu não entrar em detalhes ou polémicas sobre a reunião, limitando-se a dizer: "confirmo que foi feito um convite a Eduardo Barroso para ser presidente da mesa da Assembleia Geral".Recorde-se que Eduardo Garcia havia adiantado ao nosso jornal que o pai tinha sido convidado para a presidência do Sporting (Pedro Baltazar assumiria a SAD), versão confirmada por Eduardo Barroso em carta aberta enviada hoje para a nossa redação. Fonte da candidatura de Madeira Rodrigues, por outro lado, explicou-nos ontem que o convite foi para a liderança da mesa da AG.