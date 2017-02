Continuar a ler

Eis a interpetração do diretor dos leões. "Este é o discurso de um treinador que, dizem, nunca fala de arbitragens. Este é o discurso de um treinador que parece estar eivado de raiva e que pode ser interpretado como de alguém que não hesita em ameaçar com um pretenso exército mitológico, que só existe nas fábulas de La Fontaine. Este é o discurso de um treinador que pode ser entendido como de alguém que parece seguir uma linha de intimidação e de condicionamento dos agentes do futebol."



E Nuno Saraiva vai mais longe, comparando as alegadas ameaças de Rui Vitórias às palavras proferida por Octávio Machado e Bruno de Carvalho, que podem vir a cumprir



Nuno Saraiva, diretor de comunicação do Sporting , acusa Rui Vitória de ameaçar a arbitragem "com um pretenso exército mitológico, que só existe nas fábulas de La Fontaine". O responsável leonino refere-se às declarações do treinador do Benfica , na conferência de imprensa de lançamento da partida deste domingo, frente ao Sp. Braga , na qual o técnico mencionou "6 milhões de pessoas" que, em seu entender, "têm posturas cautelosas".Eis o discurso do técnico das águias. "Não brinquem comigo! Eu sei que se tiver uma atitude acicatada aqui ou dentro do campo, tenho 6 milhões de pessoas atrás de mim que se revêem muito naquilo que eu digo. E se eu tenho uma postura cautelosa, também sei que 6 milhões de pessoas têm posturas cautelosas".

Autor: João Lopes