Nuno Saraiva pediu esta quarta-feira que haja uma investigação em torno da existência ou não de claques no Benfica.Em post no Facebook, o diretor de comunicação do Sporting reage a uma declaração do vice-presidente da Mesa da Assembleia Geral do Benfica, que sobre o que se passou na AG disse a"Temos sócios exigentes e uma claque maravilhosa. Fiz tudo o que foi possível para manter a tranquilidade mas, por vezes, no futebol, os ânimos ficam mais exaltados. De qualquer forma quero enaltecer os benfiquistas.""Luís Filipe Vieira é ordinário e, no dicionário, substitui-se o adjectivo por enfático. Vice da Assembleia Geral do rival é ordinário e, no dicionário, substitui-se o adjectivo por excesso verbal. Vieira diz que não tem claques mas vice da AG diz que têm "claques maravilhosas". O que passou-se? Afinal o adjectivo é ordinário ou enfático? Afinal têm claques ou não? Investigue-se!", pode ler-se no post publicado por Nuno Saraiva no Facebook.

Autor: Sandra Lucas Simões