O diretor de comunicação do Sporting, Nuno Saraiva, estranha que apenas Paulo Gonçalves, assessor jurídico da SAD do Benfica, tenha sido constituído arguido no ‘caso dos emails’, após a Polícia Judiciária ter feito buscas na SAD das águias e dos seus responsáveis máximos.

"Já todos percebemos que os emails são verdadeiros, que as conversas existiram. Indiciam uma prática muito duvidosa", vincou, no programa ‘Verde no Branco’, da Sporting TV, apontando ainda o dedo a Luís Filipe Vieira, presidente das águias: "Estranho que só Paulo Gonçalves tenha sido constituído arguido de corrupção ativa e passiva. Esperemos que não venha a ser uma espécie de cordeiro oferecido em sacrifício, para que depois outros eventuais responsáveis passem pelos pingos da chuva. Por certo não agiu sozinho, e sobretudo não o fez sem a cobertura do presidente do Benfica", atirou.