Continuar a ler

Ainda quanto a este tema, Nuno Saraiva faz a comparação com o Sporting e vinca que "todos os jogadores contratados pelo Sporting estão a treinar às ordens de Jorge Jesus", insinuando que não chegam a Alvalade para "comprar votos numa qualquer Assembleia Geral da Liga".



"Quem beneficia com isto é quem tem camiões de jogadores por colocar. Os jogadores do Sporting que são contratados estão todos a treinar às ordens de Jorge Jesus. Não são contratados para comprar votos numa qualquer AG da Liga. Não servem para que se faça politica", atirou.



'Caso Dálcio' é "alarmante"



Depois, o responsável verde e branco abordou o 'Caso Dálcio', que se refere a dois pagamentos feitos pelo Benfica ao Belenenses, que surgiram num dos alegados emails, e que fonte oficial dos azuis justificou a Record como tratando-se dos movimentos bancários relacionados com a transferência de Dálcio para a Luz.



"É alarmante as notícias que vieram esta semana a público, sobre pagamentos no mínimo estranhos e de somas avultadas. O pretexto utilizado foi a contratação de um jogador, que tanto quanto sabemos nunca passou das portas da Luz a não ser para jogar contra o Benfica", frisou Nuno Saraiva. Ainda quanto a este tema, Nuno Saraiva faz a comparação com o Sporting e vinca que "todos os jogadores contratados pelo Sporting estão a treinar às ordens de Jorge Jesus", insinuando que não chegam a Alvalade para "comprar votos numa qualquer Assembleia Geral da Liga"."Quem beneficia com isto é quem tem camiões de jogadores por colocar. Os jogadores do Sporting que são contratados estão todos a treinar às ordens de Jorge Jesus. Não são contratados para comprar votos numa qualquer AG da Liga. Não servem para que se faça politica", atirou.Depois, o responsável verde e branco abordou o 'Caso Dálcio', que se refere a dois pagamentos feitos pelo Benfica ao Belenenses, que surgiram num dos alegados emails, e quecomo tratando-se dos movimentos bancários relacionados com a transferência de Dálcio para a Luz."É alarmante as notícias que vieram esta semana a público, sobre pagamentos no mínimo estranhos e de somas avultadas. O pretexto utilizado foi a contratação de um jogador, que tanto quanto sabemos nunca passou das portas da Luz a não ser para jogar contra o Benfica", frisou Nuno Saraiva.

Nuno Saraiva sublinha que os "camiões de jogadores" que o Benfica tem por colocar é uma "autêntica batota". A propósito do tema de jogadores emprestados, o diretor de comunicação leonino recorda até a recente contratação de Erdal Rakip, sueco que assinou pelas águias mas ao que tudo indica será cedido a um clube estrangeiro."Ninguém fala dessa autêntica batota que são as contratações de dezenas de jogadores que nem sequer passam da Porta 18 para dentro, que nem sequer sentem o cheiro do balneário da Luz. Serve quase de entreposto, de porta giratória. Ainda agora contrataram um sueco que já foi emprestado... A limitação de 30 jogadores por plantel, uma das propostas feitas no G15-3, serve para quê? Para isto, para promover estra trapaça. É inaceitável. Quando se trata do Sporting, perguntam se há petróleo; quando é o Benfica fala-se em gestão de excelência", salientou, no programa 'Verde no Branco', da Sporting TV.

Autor: Ricardo Granada