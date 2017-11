Continuar a ler

A terminar a mensagem, Nuno Saraiva faz um apelo aos sportinguistas: "Para sermos campeões não basta Atitude e Compromisso, é precisa também a militância de todos nós. Não abram a 'pestana' e lutem a sério ao nosso lado que, no final da época, em vez de comemorarmos o título de campeões como merecemos, vamos todos, como de costume, esfregar as mãos e dizer "para o ano é que é!"



Nuno Saraiva deixou este domingo, na sua conta pessoal de Facebook, uma mensagem aos sportinguistas. Depois de ontem o presidente dos leões, Bruno de Carvalho, ter utilizado aquela plataforma para reagir à acusação de ter recebido comissões ilegais a propósito de algumas transferências de jogadores, este domingo foi o diretor de comunicação do Sporting quem comentou a situação."Continuem a não querer ler o Manual e a dizer que nos desgastamos e ao Clube, que esse é que é o caminho. Enquanto os dirigentes do Sporting CP lutam pela verdade desportiva, alguns que enchem a boca para se dizerem sportinguistas vão mantendo o espírito autofágico do Clube. Ao mesmo tempo, os nossos rivais lutam pelo poleiro e agradecem", pode ler-se na mensagem na qual sublinha: "Olhem bem para os jogos desta eliminatória da Taça de Portugal e verifiquem bem se tenho ou não razão. Onde é que houve erros grosseiros? Quem é que foi ou não às salas de conferência de imprensa? Continuem pois a dar ouvidos aos 9% de aziados e à cartilha do Janela que, ao mesmo tempo, os nossos rivais vão se rindo à nossa custa."