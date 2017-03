Continuar a ler

Esclarecendo que Bruno de Carvalho estava a referir-se "a comentadores, opinadores, jornalistas e outros derivados que passaram os últimos dias, meses e anos a tentar denegri-lo e ao clube", o diretor da comunicação leonina termina com a mesma expressão: "Bardamerda para a subserviência e a estupidez".

Nuno Saraiva, direto de comunicação do Sporting , veio esta segunda-feira a público defender Bruno de Carvalho após as polémicas declarações quando celebrava a reeleição na presidência dos leões."Quando um certo e determinado presidente de clube chama "jagunços, lixo e porcaria" a jornalistas, ninguém se ofende. Quando outro presidente diz que passou pela morgue e notou que mais de metade de outro clube que não o seu lá estava, toda a gente se ri e acha natural. Mas quando o Presidente do Sporting Clube de Portugal abre a boca por qualquer razão, aqui d'el rei que somos diferentes e que isto ou aquilo não é digno", escreveu Nuno Saraiva no Facebook.

Autor: Luís Miroto Simões