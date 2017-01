Continuar a ler

"Aquilo que hoje se passou significa o descrédito total de uma competição, já de si ferida porque pensada e feita à medida de um clube, e um insulto a jogadores, treinadores, dirigentes, adeptos e investidores nos clubes que trabalham diariamente e a retribuição que têm é o enxovalho público e o desrespeito de certos iluminados", acrescentou.



"Se não puserem cobro a isto, a Taça da Liga nunca passará de uma ópera bufa que podia chamar-se Lucílio Baptista. Ou então, razão tinha o presidente do Benfica quando disse uma vez que para ganhar competições não precisava de ter uma boa equipa mas sim as pessoas certas nos lugares certos. E é neste estado lamentável que está hoje o futebol português", finalizou Nuno Saraiva. "Aquilo que hoje se passou significa o descrédito total de uma competição, já de si ferida porque pensada e feita à medida de um clube, e um insulto a jogadores, treinadores, dirigentes, adeptos e investidores nos clubes que trabalham diariamente e a retribuição que têm é o enxovalho público e o desrespeito de certos iluminados", acrescentou."Se não puserem cobro a isto, a Taça da Liga nunca passará de uma ópera bufa que podia chamar-se Lucílio Baptista. Ou então, razão tinha o presidente do Benfica quando disse uma vez que para ganhar competições não precisava de ter uma boa equipa mas sim as pessoas certas nos lugares certos. E é neste estado lamentável que está hoje o futebol português", finalizou Nuno Saraiva.

Nuno Saraiva criticou a arbitragem do V. Setúbal-Sporting, referindo que a Taça CTT está ferida de morte e feita à medida do Benfica."O cúmulo da falta de vergonha. O que se passou em Setúbal não tem outra classificação possível e recorro às palavras de Jaime Pacheco há uns anos, 'não foi um roubo de igreja mas de catedral'", começou por dizer o diretor de comunicação leonino no Facebook.