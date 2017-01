Tal como Record havia adiantado, o Sporting não gostou mesmo nada do vídeo promocional feito pela RTP e publicado num canal de Youtube da estação.

Nuno Saraiva, diretor de comunicação dos leões, escreveu um texto na sua página de Facebook para dizer "Basta!", queixando-se do "péssimo serviço" prestado pelo canal público de televisão ao país e ao futebol em particular.

Promoção da RTP causa polémica entre sportinguistas

O responsável acusa a estação pública de manipular "de forma grosseira e intelectualmente desonesta a realidade, utilizando declarações do Presidente do Sporting Clube de Portugal no passado fim-de-semana e, contrariando-as, com imagens anteriores recolhidas no final do jogo entre o Vitória de Setúbal e o Sporting CP para a Taça da Liga". "Isto não é sério, muito menos é digno, e significa uma ofensa a mais de 3,5 milhões de Sportinguistas", pode ler-se ainda.

Recordando que "o ambiente no futebol português está crispado", Saraiva considera que a RTP devia guiar-se "por critérios de objectividade e neutralidade", mas revela "mais uma vez, preconceito e (...) algum anti-sportinguismo primário".

Avisando que o Sporting não vai tolerar "mais este tipo de comportamento por parte da RTP", Nuno Saraiva anuncia que o Sporting irá apresentar uma "denúncia à Entidade Reguladora da Comunicação Social (ERC)" e "solicitar, com carácter de urgência, uma reunião conjunta com o Presidente do Conselho de Administração da Rádio Televisão de Portugal e com o Presidente do Conselho Geral Independente, órgão que tutela esta empresa pública".