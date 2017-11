Em noite de jogo do FC Porto, que os dragões venceram por 2-0 diante do Belenenses , Benfica e Sporting 'uniram-se' nas queixas à atuação de Felipe, nomeadamente por causa de alguns lances polémicos a envolver o defesa central dos dragões.Ora, depois de o Benfica ter voltado a falar em "impunidade" em relação ao brasileiro , também Nuno Saraiva, diretor de comunicação do Sporting, recorreu às redes sociais para se atirar ao jogador da equipa azul e branca.

Autor: Fábio Lima