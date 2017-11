Continuar a ler

Segundo Saraiva, esta "é a quarta cabeça do polvo a rolar." "A primeira foi [José Eduardo] Fanha Vieira, que estava lançado para ser Secretário de Estado da Juventude e Desporto. A segunda foi João Pinheiro, que era membro da Comissão Arbitral Paritária da Liga. A semana passada foi Miguel Lucas Pires, o tal que pedia e aceitava ‘bilhetes jeitosos’ para jogos do Benfica. E agora Horácio Piriquito. A questão aqui não é Pedro Guerra, é o Benfica e o poder desmesurado que passou a exercer no futebol português. É o desmantelar a pouco e pouco deste polvo gigantesco. Ainda estamos na arraia miúda. Quero acreditar que desta vez nada mais ficará como dantes. Não ficará pedra sobre pedra", projeta.



Nuno Saraiva elogia a Federação Portuguesa de Futebol pela forma "célere e muito eficaz" como agiu no caso de Horácio Piriquito, que entretanto se demitiu do cargo de vogal do Conselho Fiscal da FPF, perante a suspeita de ter trocado documentação confidencial com Pedro Guerra.Em declarações no programa 'Verde no Branco', da Sporting TV, esta noite, o diretor de comunicação dos leões considerou que Horácio Piriquito "obviamente não iria sujeitar-se ao enxovalho e preferiu sair pelo próprio pé."

Autor: Vítor Almeida Gonçalves