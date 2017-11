Nuno Saraiva abordou esta sexta-feira a ntrevista de Luís Filipe Vieira à BTV, na qual o presidente do Benfica 'afastou' o Sporting da corrida ao título."Parece que o presidente de um clube investigado por corrupção deu uma entrevista em que disse, sobre o Sporting Clube de Portugal, "não vão ganhar nada e depois não se queixem". De duas, uma: ou este presidente é um 'ganda' bruxo, tipo Nhaga ou Zandinga, ou sabe da poda porque, qual dono disto tudo, é ele que, abusiva e criminosamente, tenta definir as regras do jogo. Investigue-se!", pode ler-se num post partilhado na sua página de Facebook.