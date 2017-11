Continuar a ler

"Os jogadores do Sp. Braga têm muito mais atitude, empenho, comem muito mais a relva quando jogam com o Sporting do que quando jogam com o Benfica. O que fiz foi um elogio pela disponibilidade física sempre que jogam com o Sporting. Demonstram sempre mais garra, mais determinação e querer. Foi isso que disse e nada mais. Certamente com ironia, como é óbvio, pois é uma comparação. Era o que faltava que a ironia e a constatação desses factos seja crime ou mereça castigo", atirou.O presidente do Sp. Braga não foi poupado... "Salvador apresenta uma forma física invejável, sempre que defronta o Sporting, pois consegue descer da tribuna que não fala o treinador e fala o próprio e estar na sala de imprensa sempre com uma velocidade enérgica e estonteante. Alguém se lembra dele na Luz quando o clube dele foi espoliado num lance exactamente igual? Onde ele se sentiria certamente melhor, dados os tons de vermelho e branco que lá existem. É sempre rapidíssimo quando joga com o Sporting. Na época passada, em Braga, mal o jogo acabou, foi imediatamente para a sala de imprensa exigir a intervenção do MP, do Governo... só faltou pedir a intervenção do Papa. Foi num jogo com quem? Com o Sporting... Esta época, nos jogos com os nossos rivais, não abriu a boca. A pergunta que faço é se alguém do CD abriu um processo contra Salvador por ter colocado em causa a independência de Xistra. É muito célere a abrir outros procesos a outros agentes, mas terá ouvido com atenção? Não ouviu ou então não quis ouvir..."