"O prof. Miguel Lucas Pires chega ao TAD indicado pelo Benfica. Foi ele quem representou o Benfica no processo dos vouchers. Não só votou a favor como ilibou o Benfica desse processo, o tal que a justiça desportiva se apressou a arquivar mas que a justiça criminal continua a investigar", acrescentou.

"Ele fez saber que, desde que foi feito este pedido, em abril, para receber 'cinco bilhetes jeitosos' para um jogo do Benfica, não mais teve participação em processos nos quais o Benfica fosse parte interessada. Não é verdade!", garante Nuno Saraiva, ironizando sobre a decisão proferida por Lucas Pires no caso dos vouchers: "Foi coerente! Alguém que acha natural pedir 'cinco bilhetes jeitosos ao Benfica' também acha natural que se paguem jantares ilimitados aos árbitros. Foi coerente mas não foi intelectualmente sério, uma vez que nunca pediu escusa em processos nos quais o Benfica era parte interessada."





Nuno Saraiva congratulou-se esta quinta-feira com a renúncia de Miguel Lucas Pires ao cargo de árbitro no Tribunal Arbitral do Desporto (TAD), na sequência do caso dos bilhetes alegadamente pedidos pelo juiz ao Benfica "O professor Miguel Lucas Pires renunciou ao seu cargo no TAD. Era o mínimo exigível. Trata-se de alguém que exibe e manifesta publicamente a sua preferência clubística, ataca diversamente o Sporting, insultou árbitros como Soares Dias e Carlos Xistra em publicações no Facebook", denunciou o diretor de comunicação do Sporting, no programa 'Verde no Branco', da Sporting TV, documentando estas revelações com 'prints' de publicações alegadamente feitas por Lucas Pires no seu Facebook.

Autor: António Adão Farias