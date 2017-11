CMTV analisou lance do penálti sobre Danilo frame a frame

Em mais uma mensagem partilhada no Facebook, o diretor de comunicação do Sporting, Nuno Saraiva, teceu comentários sobre a polémica em torno das imagens partilhadas pelo Benfica relativas ao lance entre Danilo Pereira e Amilton, no Aves-FC Porto.No entanto, mais do que criticar a eventual manipulação de que as imagens terão sido alvo, o dirigente leonino vai mais longe e diz, de forma categórica, que nenhum clube deveria transmitir os seus próprios jogos."Depois de toda a triste polémica e do lamentável debate público em torno de imagens manipuladas, e depois de verificar as consequências que um simples frame pode ter, é mais do que claro e evidente que é preciso proibir de imediato que os clubes possam transmitir em direto os seus próprios jogos. A bem do futebol!", sublinhou Nuno Saraiva.