"Ainda não ouvi o presidente da FPF a dizer o que quer que fosse. Aparentemente, entendeu reunir-se com os presidentes do Benfica, do FC Porto e de outros clubes para tentar, dizem fontes da Federação, uma espécie pacificação do futebol português. Nenhuma solução pode existir se o Sporting for desconsiderado ou desrespeitado. Parece-me que estas informações que surgem da FPF são da nossa perspetiva preocupantes, por aquilo que elas representam", começou por afirmar Nuno Saraiva.E prosseguiu: "É dito que o presidente da FPF tem intenção de se reunir com o presidente do Sporting mas que não o pode fazer já porque está à espera que o presidente do Sporting cumpra a suspensão que lhe foi imposta pelos órgãos disciplinares que o impede de representar o Sporting. Quem passou esta informação está mal informado. Se calhar, na FPF, as pessoas não falam umas com as outras. Foi o prof. dr. [José Manuel] Meirim que num acórdão recente, a propósito de uma queixa apresentada pelo Benfica contra o Sporting, deixou muito claro que o presidente do Sporting não seria castigado por não poder representar o Sporting. Isso estava fora de causa. É evidente que pode. Era o que faltava que um presidente de um clube como o Sporting ficasse impedido por qualquer castigo de exercer as suas funções, para as quais foi eleito pelos sócios. São eles que elegem o seu presidente. Não é o presidente da FPF, nem do CD ou outra entidade.São os sócios. E fizeram-no de forma clara e esclarecedora. Seria bom que na FPF ao menos lessem os acórdãos antes de fazerem passar este tipo de informação, que é errada e incorreta", disparou Saraiva.O responsável da comunicação do Sporting deixou em aberto uma eventual recusa de Bruno de Carvalho em reunir com Fernando Gomes. "Porventura, o presidente da FPF não tem assim tanto interesse em falar com o presidente do Sporting, o que eu acho preocupante. O presidente do Sporting sempre disse que está disposto a sentar-se seja com quem for, seja com o presidente do Benfica, do FC Porto, do Sp. Braga, da Liga, seja com quem for. Em nenhuma circunstância disse outra coisa que não isto. Em nome dos superiores interesses do Sporting e da melhoria do futebol português, está disposto a sentar-se à mesa com toda a gente. Não confunde questões de natureza institucional com questões de natureza pessoal. O que parece óbvio é que alguém na FPF está apostado em causar algum ruído ou desconforto nas relações institucionais [do Sporting com a FPF], que naturalmente são boas e não estão cortadas. O presidente terá a última palavra, não falo por ele, mas conhecendo-o como conheço, perante esta desconsideração e falta de respeito, talvez esta seja a primeira vez dele a não querer reunir-se com alguém, neste caso com o presidente da FPF, a menos que haja uma explicação plausível e não esta desculpa esfarrapada, este disparate que contraria tudo o que é a doutrina do CD e do presidente do CD", rematou.