Nuno Saraiva analisou o discurso de Fernando Gomes no Parlamento - onde revelou ameaças de morte a árbitros e apresentou algumas medidas para melhorar o futebol fora das quatro linhas -, sublinhando que, apesar ter procurado "dar substância" à sua intervenção, o presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) é "co-responsável" pelo clima de crispação que existe na modalidade."Acho que o dr. Fernando Gomes, que vinha fazendo através dos seus escritos um discurso tipo Miss Universo, muito similar àquela conversa de promover a paz no mundo e acabar com a fome, quis tentar que este momento fosse relevante. E procurou dar alguma substância a esse discurso, para que não fosse mais uma vez acusado de dizer um rol de banalidades e de chavões como tem feito", começou por dizer o diretor de comunicação do Sporting no programa 'Verde no Branco', da Sporting TV."A verdade é que fez duas coisas que me parecem preocupantes: uma foi pôr-se ao fresco de toda e qualquer responsabilidade do que tem acontecido nos últimos anos no futebol português, achando que nos esquecemos que o dr. Fernando Gomes é dirigente desportivo há mais de 20 anos. Tem feito um trabalho notável nas questões estritamente desportivas, como a construção da cidade do futebol e o enorme upgrade com o contributo dos clubes do futebol de formação das seleções. Mas não é esse mérito que estamos a avaliar. O problema é que Fernando Gomes é co-responsável por tudo aquilo que de mau o futebol português continua a ter", rematou Saraiva, alertando: "Quero recordar que o Sporting, nos casos mais recentes que houve da arbitragem, por exemplo o ato de vandalismo no prédio do árbitro Vasco Santos, repudiou de forma veemente esses acontecimentos. Portanto, não venha o dr. Fernando Gomes apontar o dedo ao Sporting e seus responsáveis e falar em discursos de ódio."

Autor: Ricardo Granada