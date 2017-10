Continuar a ler

Saraiva falou de um "discurso paternalista" e avisou que Fernando Gomes caminha para ser um dos responsáveis "por tudo aquilo que possa vir a acontecer".



Nuno Saraiva atacou esta quinta-feira Fernando Gomes pelo silêncio sobre alguns casos polémicos do futebol nacional. O diretor de comunicação do Sporting esperava que o presidente da Federação Portuguesa de Futebol tocasse noutros assuntos na deslocação à Assembleia da República."Fernando Gomes não disse uma palavra sobre o caso dos emails, seguramente o caso mais grave do futebol português nos últimos anos. Mais uma vez, lavou as mãos da questão dos vouchers, ao não dizer uma palavra sobre esse tema. Não diz uma palavra sobre o apoio ilegal assumido por um clube às suas claques. Quando faz este discurso, parecia que estávamos a ouvir o eco com 6 meses de atraso. Parecia que estávamos a ouvir Luís Filipe Vieira há 6 meses, no almoço da Supertaça, onde Fernando Gomes ouviu, calado, o presidente do Benfica passar um atestado de incompetência a todas as instâncias do futebol português. E até hoje não há noticia de qualquer ação disciplinar contra o presidente do Benfica. Perdeu uma belíssima oportunidade de assumir-se como presidente da FPF na sua plenitude. Toda a gente sabe que o objetivo da FPF e de um clube, o Benfica, é liquidar a Liga e transformá-la numa espécie de secção profissional da FPF", disse à Sporting TV.

Autor: Ricardo Granada