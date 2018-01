O Sporting reagiu, esta quinta-feira, às declarações de Rui Vitória no final doquando disse que ia "ficar atento à carreira destes dois árbitros". "A sério que querem mesmo falar de coação e de ameaças aos árbitros? A sério que querem mesmo discutir o papel do Rola e seus rapazes nas formações do INATEL? Muito bem, vamos a isso! Mas antes, ficamos à espera do castigo ao Rui Vitória por, à boa maneira da cartilha vermelha de Vieira, ameaçar dar cabo da nota ao árbitro e ao VAR", escreveu Nuno Saraiva, diretor de comunicação do Sporting, no Facebook.