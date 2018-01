Continuar a ler

Pouco antes, o diretor leonino já tinha abordado o caso Cardinal, citado esta terça-feira pelo Benfica : "Sobre o 'caso Cardinal' é muito simples: o Sporting CP foi ilibado na justiça e os sócios expulsaram do clube quem pôs o seu nome na lama. A ver vamos se no Benfica haverá coragem para fazer o mesmo, desde os cabecilhas até aos cartilheiros".

Nuno Saraiva voltou ao Facebook para comentar as declarações de Rui Vitória acerca da polémica dos emails. O diretor de comunicação do Sporting frisou que o técnico do Benfica "já percebeu" o que está em causa."Finalmente, até Rui Vitória já percebeu. De facto, o que está a acontecer não é um ataque aos dirigentes, aos treinadores ou aos jogadores do Benfica. É, isso sim, um ataque ao ao coração do clube que são os seus associados. Os emails, os vouchers, as cartilhas, os alegados pagamentos a avençados e tudo o que está sob investigação, foi planeado e perpetrado por quem tem gerido o clube contra os mais elementares princípios e valores da verdade desportiva", escreveu Nuno Saraiva.

Autor: Luís Miroto Simões