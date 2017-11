Continuar a ler

E prossegue, avaliando a atitude de António Salvador que, no final do encontro de Alvalade, se dirigiu à sala de imprensa.



"Este fim-de-semana houve, para mim, mais um facto de extremo relevância. A excelente forma física do presidente António Salvador. A rapidez com que chegou à sala de imprensa do Sporting Clube de Portugal, que já conhece de cor pois faz sempre questão de lá ir - bem sei que é para ele um prazer sentar-se na sala do Sporting e não apenas de Braga -, está em linha com a excelente forma física que os jogadores do Braga apresentam sempre que jogam contra nós".



"São ambos, na minha opinião, um case study. Um porque está em tão boa forma que chega sempre em tempo recorde à sala de imprensa de Alvalade, falando a uma velocidade estonteante, facto que aliás não acontece quando joga com Benfica ou Porto. Os seus jogadores que, contra o Sporting, acabam os 90 minutos como se estivessem a começar o jogo. Fantástico! Parabéns aos preparadores físicos do Braga pois conseguem ter um presidente com esta forma em linha absoluta com os seus atletas. Por breves instantes, como em termos de erros foram ambas as equipas penalizadas, julguei que, desta vez, António Salvador ia dar conta deste facto explicando este trabalho físico que é digno de ser enaltecido", concluiu.





Nuno Saraiva atirou-se esta segunda-feira a quem fala dos "benefícios do Sporting" no jogo com o Sp. Braga. Num longo post divulgado na sua página de Facebook, o diretor de comunicação aborda a polémica da arbitragem deste fim-de-semana."Ontem e hoje é ver, de norte a sul, todos a falarem de benefícios ao Sporting. Um benefício no futebol é chegar ao final de um jogo e ter a certeza de que houve um beneficiado claro.Ora então vamos lá ser sérios: em Alvalade houve um golo mal anulado ao Braga e um penálti por assinalar contra o Braga. O resto é, no mínimo, duvidoso. Agora no Porto ficaram dois (2) penáltis claros por marcar que poderiam deixar a equipa a perder por 2-0 aos 20m. E no Benfica houve dois cartões vermelhos que ficaram por mostrar, o que colocaria estes a jogar com 9 jogadores, num terreno extremamente difícil. Sinceramente, querem mesmo falar de beneficiados? Não andamos todos a dormir e já não somos embalados como antigamente. O tempo em que o Sporting se deixava adormecer pela canção do bandido já lá vai", começa por escrever.