Nuno Saraiva, diretor de comunicação do Sporting, responsabiliza este sábado os programas de televisão pelo clima de crispação no futebol português."Ao contrário do que muitas vezes ouvimos dizer, não são as intervenções mais ou menos acaloradas dos presidentes que incendeiam e crispam o ambiente à volta do futebol. São esses programas em todos os canais que deveriam merecer a intervenção do Estado através da ERC para lhes pôr fim", diz Nuno Saraiva ao 'Expresso' no âmbito de um artigo sobre o papel e a influência dos diretores de comunicação.Nuno Saraiva diz-se "disponível para contribuir para a pacificação" do futebol português mas deixa aviso. "Mas não me peçam para ser uma espécie de Madre Teresa de Calcutá ou de Jesus Cristo. Esse é um tempo a que não podemos voltar. Aquilo que diz sobre o Sporting e o seu presidente, aquilo que é o clima de impunidade de que alguns beneficiam com a conivência das mais diversas entidades, é absolutamenre intolerável e não pode deixar de ser denunciado", refere.

Autor: Sandra Lucas Simões