NS – Eu sobre esse senhor já disse tudo o que tinha a dizer. Há uma coisa que eu garanto que nunca fiz e nunca me viram fazer: nunca celebrei derrotas do Sporting contra os rivais por qualquer espécie de ressabiamento ou ressentimento por ter perdido eleições ou outra mágoa qualquer que me afligisse.NS – As pessoas lá saberão.NS – Quem o fez sabe exatamente de quem é que eu estou a falar. Há muitos sportinguistas que sabem. Eu tenho a consciência tranquila.