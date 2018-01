Continuar a ler

O responsável pela comunicação recorreu ainda à publicação de Bruno de Carvalho no Facebook a repudiar o sucedido, dizendo que a atitude do líder leonino não pode ser comparada com a que Luís Filipe Vieira tomou em casos idênticos."O que o presidente do Sporting decidiu fazer contrasta definitivamente com a atitude habitual do presidente do Benfica e da sua direção, na sequência da morte de Marco Ficini, bem como na sequência de insultos permanentes das claques ilegais, celebrando a morte de adeptos do Sporting com cânticos alusivos ao very light. O ano passado, quando esperava que condenasse a perda de uma vida humana, o que foi feito foi tão só caucionar um homicídio, um assassinato e incentivar e instigar outros atos de violência e ódio contra o Sporting. Comparar o que aconteceu com outros episódios é absolutamente inaceitável", frisou Nuno Saraiva, reprovando também a atitude dos adeptos do FC Porto em Alvalade ao cantarem o já célebre "atirem-se ao fosso".Por fim, o diretor de comunicação dos leões abordou o caso do adiamento do jogo entre o Estoril e o FC Porto para 21 de fevereiro. "Por que razão não se disputou nas 30 horas seguintes? Por que razão se saiu do António Coimbra da Mota sem que houvesse o agendamento da nova data, mesmo que condicionado a uma vistoria? O resultado é a questão central. Se o FC Porto estivesse a ganhar, será que o jogo não se realizava nas 30 horas seguintes? Haveria esta chico-espertice, esta manhosice? O FC Porto já obrigou clubes a jogarem no Restelo. O FC Porto denunciou tantas vezes o Estorilgate do Benfica e agora está a compactuar com um caso semelhante a esse, que foi tão triste para o futebol português", afirmou Saraiva.