Nuno Saraiva, diretor de comunicação do Sporting, reagiu às propostas feitas pelo Sp. Braga na reunião do G15 para mudar o futebol português."Percebemos hoje a razão de António Salvador não ter ido à sala de imprensa em Vila do Conde. O presidente do SC Braga esteve a ler todas as propostas já apresentadas e entregues pelo Sporting Clube de Portugal à FPF, à Liga, aos Grupos Parlamentares da Assembleia da República e ao Governo, e que foram repetidas várias vezes pelo Presidente. O Sporting Clube de Portugal fica contente que o Braga tenha apresentado estas propostas e esperamos agora que todos os Clubes adiram e as aprovem. E se vier a ser na sequência desta reunião do denominado G-15 e pela mão do Braga não faz mal. O importante é que estas propostas, que afinal são boas, passem a medidas boas e definitivas. E assim, o presidente do Braga sempre pode reclamar o mérito de ser um Salvador...", pode ler-se num post divulgado no Facebook.