Continuar a ler

O diretor de comunicação lembrou depois que Rui Rangel foi opositor de Vieira, tendo depois passado para o seu lado: "Quem está ligado à Operação Lex tem uma relação direta com o Benfica. Rui Rangel foi candidato e passou depois ao círculo íntimo do presidente Luís Filipe Vieira. Este é o modus operandi de Vieira, pois quem o questionou recebeu cargos ou benesses. Do ponto de vista das investigações verificamos que há muitos pontos de contacto, e um modo quase absolutista de gerir o Benfica e a sua vida pessoal. É impossível dissociar o modo de gerir o Benfica de Luís Filipe Vieira. São estas pessoas que arrastam o Benfica para esta situação, pois veem o Benfica como uma propriedade".



Por fim, Nuno Saraiva voltou à polémica Assembleia Geral em que o regulamento disciplinar acabou por não ser votado, defendendo o presidente Bruno de Carvalho.



"Não há regulamento disciplinar. Quando se vem dizer que este conselho disciplinar é a lei da rolha quando a lei da rolha foi a última AG em que o presidente não falou e os pontos passaram para a próxima reunião com as consequências que conhecemos. O que está em causa é entre ter um regulamento ou não ter. Quando se defende a tese do ditador, estamos a falar de alguém que dedica 24 horas de trabalho e sabemos como o Sporting estava em 2013, na falência. Há momentos em que precisa de ser estimulado pelo reconhecimento do trabalho feito. É disto que falamos, gratidão e confiança", concluiu. O diretor de comunicação lembrou depois que Rui Rangel foi opositor de Vieira, tendo depois passado para o seu lado: "Quem está ligado à Operação Lex tem uma relação direta com o Benfica. Rui Rangel foi candidato e passou depois ao círculo íntimo do presidente Luís Filipe Vieira. Este é o modus operandi de Vieira, pois quem o questionou recebeu cargos ou benesses. Do ponto de vista das investigações verificamos que há muitos pontos de contacto, e um modo quase absolutista de gerir o Benfica e a sua vida pessoal. É impossível dissociar o modo de gerir o Benfica de Luís Filipe Vieira. São estas pessoas que arrastam o Benfica para esta situação, pois veem o Benfica como uma propriedade".Por fim, Nuno Saraiva voltou à polémica Assembleia Geral em que o regulamento disciplinar acabou por não ser votado, defendendo o presidente Bruno de Carvalho."Não há regulamento disciplinar. Quando se vem dizer que este conselho disciplinar é a lei da rolha quando a lei da rolha foi a última AG em que o presidente não falou e os pontos passaram para a próxima reunião com as consequências que conhecemos. O que está em causa é entre ter um regulamento ou não ter. Quando se defende a tese do ditador, estamos a falar de alguém que dedica 24 horas de trabalho e sabemos como o Sporting estava em 2013, na falência. Há momentos em que precisa de ser estimulado pelo reconhecimento do trabalho feito. É disto que falamos, gratidão e confiança", concluiu.

Nuno Saraiva visou Luís Filipe Vieira e o seu envolvimento na Operação Lex, referindo ser impossível dissociar este caso do Benfica."Tem havido uma tentativa intencional de tirar do espaço mediático tudo o que se refere ao presidente do Benfica e ao Benfica. Uma AG do Sporting continua a merecer mais espaço de destaque e isto só pode ser sinal da nossa grandeza. A ligação do Benfica na Operação Lex para mim já era indiscutível, basta ver os advogados que apareceram a falar em defesa do Benfica e de Luís Filipe Vieira e dos cartilheiros. Nós sabemos que o Benfica oferecia a tudo quanto mexia na organização do futebol português", referiu à Sporting TV.

Autor: João Soares Ribeiro