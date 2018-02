Por lapso, foi publicado nesta conta um twett que se pretendia publicar numa conta pessoal.

O @psocialista pede desculpas ao @Sporting_CP, aos seus adeptos e ao seu @PresidenteSCP. O PS não interfere nem comenta a vida de outras instituições. As nossas sinceras desculpas. — Partido Socialista (@psocialista) 5 de fevereiro de 2018

Nuno Saraiva questionou esta terça-feira o Partido Socialista se já responsabilizou quem fez o tweet na segunda-feira que levou a um pedido de desculpa mais tarde."Já passaram dois dias e, tirando as desculpas de mau pagador penitenciando-se 'pelo lapso', não há notícia de que algo tenha acontecido ao funcionário do PS que fez um tweet no Twitter oficial do partido, a insultar o Sporting CP e o seu presidente. Dizem-me no link abaixo que quem manda nas redes digitais do PS é um "godinhista" que nunca ultrapassou o facto de Bruno de Carvalho ser Presidente do Sporting CP, reeleito com 90% dos votos nas eleições mais participadas de sempre. O PS já o despediu ou vai continuar a fingir que se pode insultar 3,5 milhões de portugueses sem que haja consequências?", escreveu o diretor de comunicação do Sporting no Facebook.