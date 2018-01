Nuno Saraiva, diretor de comunicação do Sporting, reagiu à notícia da revista Sábado sobre a decisão do Ministério Público de juntar os casos dos vouchers e dos emails num único processo."Tudo bons rapazes! Afinal quem é que tinha razão quando, a 5 de Outubro de 2015, denunciou o caso vouchers? E, como a história, os emails e a investigação parecem provar, os personagens deste filme são sempre os mesmos. Que a justiça se faça, doa a quem doer!", pode ler-se num post do diretor de comunicação do Sporting.