Nuno Saraiva reagiu ao castigo de três meses aplicado pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol a Bruno de Carvalho. O diretor de comunicação do Sporting, saiu em defesa do presidente dos leões, condenando o órgão presidido por José Manuel Meirim pela sentença lavrada esta terça-feira."Ao fim de vários meses de espera, a justiça desportiva fez aquilo que já se esperava: não podendo, à luz dos regulamentos que à época estavam em vigor, punir o Presidente do Sporting Clube de Portugal por dar uma entrevista, castigam-no por causa de uma pergunta que lhe foi feita e à qual respondeu concordando com os termos nela utilizados. E ainda há quem duvide de que mudou a cor do lápis...", escreveu Nuno Saraiva, na sua página oficial do Facebook.

Autor: António Adão Farias