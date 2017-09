Continuar a ler

Falando de "arautos da luta contra o Presidente do Sporting Clube de Portugal", o diretor da comunicação leonina criticou os que, "em vez de irem aos programas televisivos elevar o discurso, preferem seguir a cartilha organizada de incentivo ao ódio e à violência, para, de forma infame, ofenderem e difamarem quem não tem medo de lhes apontar o dedo".



Falando de "arautos da luta contra o Presidente do Sporting Clube de Portugal", o diretor da comunicação leonina criticou os que, "em vez de irem aos programas televisivos elevar o discurso, preferem seguir a cartilha organizada de incentivo ao ódio e à violência, para, de forma infame, ofenderem e difamarem quem não tem medo de lhes apontar o dedo".

Nuno Saraiva, diretor de comunicação do Sporting, recorreu ao discurso de Luís Filipe Vieira na assembleia geral do Benfica para atacar a comunicação social e comentadores que, no seu entender, apontaram baterias a Bruno de Carvalho quando foi tornada pública uma conversa com jornalistas e colocado em causa o vocabulário usado pelo presidente do Sporting."Depois de ler os relatos de uma série de impropérios e palavrões proferidos pelo presidente de um clube rival numa assembleia geral, sempre quero ver se os Serpas, os Delgados e os Ruis Santos da vida vão rasgar as vestes e escrever prosas sobre gerações rascas de presidentes ou que precisam de tratamento. Ou se, pelo contrário, a sua audição é tão selectiva que, à boa maneira coreana, são incapazes de ouvir para além da p*** da Gala", escreveu Nuno Saraiva na sua conta no Facebook.

Autor: Luís Miroto Simões