Nuno Saraiva não deixou Edinho sem resposta. Depois de o avançado ter dito que tinha sido "fácil bater Beto" no lance do penálti que deu o triunfo ao V. Setúbal contra o Sporting, na Taça CTT, o diretor de comunicação leonino lançou farpas quanto à forma como o castigo máximo foi assinalado."Ainda o cúmulo da falta de vergonha. Edinho, quem? Fácil não foi bater o Beto. Fácil foi enganar o árbitro", atirou Saraiva no Facebook, destacando ainda incongruências entre o que foi dito pelo atacante (referiu que sentiu um contacto nas costas ) e por José Couceiro ( afirmou que o jogador sofreu um toque na perna ): "esqueceu-se de afinar a história com o treinador."