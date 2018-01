Nuno Saraiva respondeu a Francisco J. Marques, que havia dito que o Sporting-FC Porto desta quarta-feira começará "ferido na sua verdade desportiva" , por entender que Fábio Coentrão e Mathieu deveriam ter sido expulsos no último jogo e, por isso, falhar o clássico."Os próximos jogos entre o Sporting CP e o Porto vão começar feridos na sua verdade desportiva porque uma das equipas devia ter perdido pontos por invasão de campo no Estoril. Isto para não falar das expulsões perdoadas ao Filipe e ao Brahimi", disparou o diretor de comunicação do Sporting.