Nuno Saraiva utilizou as redes sociais para responder a Paulo Pereira Cristóvão, que esta terça-feira em comunicado lançou duras críticas ao discurso de Bruno de Carvalho na Assembleia Geral do Sporting."Porque não veio à Assembleia Geral do Sporting Clube de Portugal fazer todas essas perguntas, mentiras e difamações que plasmou no seu comunicado de hoje contra o Presidente do Sporting CP? É mais fácil ser um cobarde e jogar ao "toca e foge", com comunicados reles cheios de falsidades e calúnias, do que colocar as perguntas e ouvir as respostas, em plena AG, e sentir a humilhação de ser desmascarado em público?", pode ler-se na mensagem que o diretor de comunicação dos leões publicou no Facebook.