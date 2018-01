Continuar a ler

Depois de José Eduardo Moniz ter defendido durante o dia que "se o disparate pagasse imposto" Saraiva " já tinha sido punido há muito tempo", o responsável da comunicação dos leões deu réplica, sem desviar o foco."Fico satisfeito e muito orgulhoso por ver que há um vice-presidente do Benfica que acha que tem de me responder. Está a atribuir-me grande importância. (…) Quando se ouve Rui Vitória dizer estas coisas, quando se lê o Twitter do Benfica e quando se ouve esse senhor José Eduardo Moniz dizer as barbaridades que diz a pergunta que temos de fazer é: Querem mesmo falar de coação? Querem mesmo falar de arbitragens manhosas, quando nós sabemos por exemplo as formações pagas pela Fundação Benfica que o senhor António Rola andou a dar no INATEL e que produziram árbitros que apareceram no futebol português? É mesmo disto que querem falar?", interrogou Nuno Saraiva, antes de voltar a Rui Vitória."Rui Vitória, de facto, é um sonso. Porque é aquele sujeito que diz que não fala de colegas de profissão. Exceto quando lhe dá jeito. Fartou-se de atirar farpas e críticas a Jorge Jesus na entrevista [a] que deu a meio da semana. Mas é também aquele treinador que diz que não fala de arbitragens. Exceto quando lhe dá jeito. E nós sabemos quando é que lhe dá jeito. É quando perde. Ou quando não ganha. Para justificar os seus insucessos, aí sim o Rui Vitória fala de arbitragens. E depois tem atitudes como estas, de uma coação e de uma ameaça absolutamente intoleráveis", concluiu.Na Sporting TV, Saraiva defendeu ainda a legalidade do lance que precede o golo de Gelson Martins ao Benfica, por "pretenso fora-de-jogo a Acuña", considerando que "ninguém no seu perfeito juízo consegue vislumbrar posição irregular de forma clara e inequívoca."O diretor de comunicação do Sporting denunciou também o que classificou de "agressões contínuas de Fejsa", nomeadamente aos 64 minutos quando o sérvio "arranca pela raiz Bruno Fernandes." "Merecia vermelho direto. O VAR poderia e deveria ter tido intervenção" , afirmou, não sem manifestar ironia pela "celebração" dos encarnados ao empate "como se da conquista de um título se tratasse."Saraiva elogiou o trabalho da Polícia em torno do jogo e concluiu que a presença de Bruno de Carvalho junto aos adeptos, na caixa de segurança e nas bancadas do Estádio da Luz, constituiu uma "excelente e extraordinária resposta aos irresponsáveis que procuraram ao longo da última semana fazer um caso à volta deste facto normal e colocar o presidente do Sporting no papel de incendiário e pirómano.""Os sportinguistas não têm vergonha de ter um presidente-adepto, gostam", argumentou.Embora se tenha congratulado por não terem existido "quaisquer problemas entre adeptos" no dérbi, Saraiva denunciou um novo caso de alegado financiamento ilegal do Benfica às suas claques, com base num e-mail divulgado num blogue, relativo à compra de bilhetes de combio."Uma troca de correspondência em outubro de 2010 em que o diretor de segurança do Benfica, Rui Pereira, pede a Domingos Soares de Oliveira validação para os preços que forem negociados entre a CP e o Benfica", descreveu. "Seria muito importante que as autoridades requeressem essas faturas para que se confirmasse em nome de quem foram emitidas as faturas. Onde é que anda a IPDJ?", perguntou Nuno Saraiva, que vê esta questão das claques do Benfica como "um embuste, uma palhaçada."