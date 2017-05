Através de uma publicação no Facebook, o diretor de comunicação do Sporting, Nuno Saraiva, negou que os capitães leoninos Adrien, Rui Patrício e William, tivessem manifestado interesse em rumar a outras paragens no final da época.

"O Sporting não está em saldos e, muito menos, recebemos recados de agentes pela comunicação social. Os referidos atletas têm contrato e cláusulas de rescisão, pelo que, quem os quiser levar, não tem outro remédio que não seja o pagamento dos valores definidos. Como disse o presidente, não estamos necessitados de vender. Mas se aparecer uma proposta indecente, certamente merecerá reflexão", referiu Nuno Saraiva.