NS – O Octávio Machado tem demonstrado que, mais do que ser do Sporting, é do Jorge Jesus. Que tem feito um trabalho notável no Sporting. O problema é que o Octávio não se fica por aqui. Parece ter uma obsessão com o presidente do Sporting CP e aproveita todos os pretextos para fazer insinuações e ameaças ao melhor estilo do ‘vocês sabem do que eu estou a falar’. Depois nunca concretiza. Quem o oiça até parece que tudo o que de bom existe no Sporting se resumia a Jorge Jesus e a Octávio Machado. É um pouco como dizer que se não fosse ele, Palmela não existia. Seria bom que parasse. Ou dissesse de vez tudo o que tem a dizer, ao invés de alimentar a estratégia dos nossos rivais, que passa por denegrir a imagem do presidente do Sporting. *

Autor: Vítor Almeida Gonçalves