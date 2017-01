Continuar a ler

E prosseguiu: "O futebol tem estes momentos menos bons. E é nestas alturas que a união tem que se fazer sentir e que temos de ser firmes nas nossas convicções. O Sporting deixou de ser um clube sem rumo e que estremece a cada tempestade. Sabemos o que queremos, como queremos e o que temos de fazer para chegar aos nossos objetivos. Assim o faremos com o apoio dos mais de 3,5 milhões de sportinguistas que, mais do que ninguém, merecem o nosso Esforço, Dedicação e Devoção".



Nuno Saraiva reconheceu que a matriz dos leões continua a ser "exigência e resultados" estando certo que, "contando com todos aqueles que estejam dispostos a dar o seu sangue, suor e lágrimas", os verde e brancos conseguirão atingir os objetivos.



"A frustração só nos deve dar mais força e fazer reafirmar as nossas convicções. Só pode estar frustrado quem sabe que pode fazer mais e melhor, quem tem cultura de vencedor e quem sabe que pode ganhar. Já estamos nesse estágio o que significa que o rumo em que seguimos é aquele que está certo. Exigência e resultados! É esta a nossa matriz assim como é a dos nossos sócios e adeptos. E é desta forma, e contando com todos aqueles que estejam dispostos a dar o seu sangue, suor e lágrimas, que iremos atingir os nossos objetivos", concluiu.

Nuno Saraiva sublinhou esta segunda-feira que o Sporting está consciente dos maus resultados que tem tido, mas assegurou que os leões estão focados nos seus objetivos."Estamos absolutamente conscientes e cientes dos maus resultados que temos tido mas mantemos as nossas convicções (...) O caminho está traçado, o treinador está escolhido faz muito tempo e a partilha de objetivos e de metedologias entre este e o presidente é total. Com uma cultura de exigência máxima e de fazer cada vez mais e melhor, vamos trilhar o caminho que todos ambicionamos e merecemos", escreveu o diretor de comunicação do Sporitng na sua página de Facebook.

Autor: Sofia Lobato