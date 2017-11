Nuno Saraiva considera que o Paços de Ferreira-Sporting deu "nova prova de como o VAR é uma ferramenta fundamental para a verdade desportiva."O diretor de comunicação os leões entende que o vídeo-árbitro "decidiu bem no primeiro golo do Sporting, nos dois momentos em que podia haver dúvidas." "Primeiro, no desvio do William há um defesa do Paços a pôr o Battaglia em jogo. No seguimento do lance, Battaglia remata estando em linha com Bas Dost, pelo que está atrás da linha da bola. Tudo legal, portanto!", defende Saraiva.E visa de forma direta Benfica e... FC Porto, neste caso depois da página 'Baluarte Dragão' ter considerado o lance um "erro gravíssimo." "Convém pois que, como diria o outro, quem nunca jogou à bola conhecesse as regras antes de dizer disparates. O resto é conversa de piriquitos e mitológicos com asas", conclui Nuno Saraiva.

Autor: Vítor Almeida Gonçalves