Continuar a ler

A janela fechou e a solução foi treinar-se à parte, em conjunto com Douglas, que foi seu colega no Twente, Holanda. Contam com a ajuda de Carlos Bruno, preparador físico da equipa B, que divide os trabalhos entre relvado e ginásio.Sporting e Federação da Costa Rica falam semanalmente para pontuar o momento de Bryan, que pode viajar mais cedo para San José para treinar com os sub-18 do país antes dos jogos de qualificação para o Mundial da Rússia.O presidente da Federação foi taxativo em relação ao afastamento do jogador. "Estamos preocupados, pois está praticamente isolado, a treinar-se sozinho e pedimos que o possa fazer com a equipa B".Fonte da SAD frisa a Record que a reintegração do jogador não será possível – só está inscrito na Liga por imposição regulamentar – A mesma fonte garante que Bryan não respeitou o Sporting da mesma forma que o clube sempre o respeitou.